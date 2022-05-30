В Узбекистане предложили наказывать СМИ и Telegram-каналы за негативную информацию

Асаджон Ходжаев

CentralAsia (UZ) - Директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Узбекистана Асаджон Ходжаев предложить установить административную ответственность для СМИ и Telegram-каналов за распространение негативной информации, которая влияет на сознание молодежи. Об этом сообщает издание nova24.uz.

Директор заявил, что с 2021 по 2022 год СМИ и Telegram-каналы Узбекистана распространили более 18 000 публикаций, подстрекающей к мятежу, насилию и религиозной ненависти. Он также добавил, что агентство выносило предупреждения, но такие нарушения продолжаются, поскольку они не подлежат административному наказанию.

«В СМИ и Telegram много материалов, пропагандирующих насилие, жестокость, безнравственность и порнографию. Мы устанавливаем их владельцев и выносим соответствующие предупреждения. Но следующий шаг несерьезен. То есть никаких санкций за удаление, ограничение или перепубликацию материала нет. Кодекс об административных правонарушениях также не предусматривает ответственности за распространение подобных материалов. Мы свяжемся с властями и дадим указания. Но без экономических санкций наши усилия не будут эффективными. Нарушения продолжаются. Так что, в первую очередь, было бы хорошо установить административную ответственность в этом вопросе», — сказал он.

По данным Ходжаева, есть также 3134 иностранных веб-сайта, пропагандирующих порнографию, насилие, непристойность и злоупотребление наркотиками. Спецслужбы ограничили доступ к ним, но подобные нарушения есть и на узбекских сайтах.

«Часто это происходит из-за непонимания требований. Например, 9500 веб-сайтов с доменом «uz» публикуют информацию, пропагандирующую непристойность, безнравственность, насилие, жестокость, азартные игры, рискованное поведение, употребление алкоголя и табачных изделий. Соответствующие меры принимаются совместно с Узкомназоратом и МВД», — сказал директор АИМК.

По словам Ходжаева, во многих случаях телеканалы и другие СМИ не маркируют видеоролики по возрастным ограничениям. По данному вопросу за последние 5 лет Агентство направило 33 предписания и письма-предупреждения.