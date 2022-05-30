Назарбаев объяснил, почему не спешил опровергать слухи о себе во время беспорядков

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью политологу Данияру Ашимбаеву прокомментировал январские беспорядки и арест бывшего главы КНБ Карима Масимова.

«На тот момент для меня было важным оказать всецелую поддержку нашему президенту, а не реагировать на различные слухи и домыслы. Я передал ему полномочия председателя Совета Безопасности страны. Именно решительные действия президента и предотвратили худший вариант развития событий», - сказал Назарбаев.

Елбасы заявил, что необходимо разобраться, почему соответствующие правоохранительные органы не знали или не хотели знать о готовящихся по всей стране беспорядках.

На вопрос о критике Назарбаев Университета и роли курирующего его фонда, Назарбаев отметил, что Фонд – это некоммерческая организация, созданная исключительно для обеспечения финансирования деятельности Назарбаев Университета и Интеллектуальных школ. Фонд занимается не только образовательной, но и социальной, культурной, международной и благотворительной деятельностью.

«Создание Назарбаев Университета было инициировано мной для формирования нового стандарта высшего образования. Сегодня он уже стал ведущим университетом не только Казахстана, но и Азии. Этим надо гордиться. Хочу отметить, что университет доказал свою эффективность, поэтому надо стараться перенять механизмы этой эффективной образовательной модели и применить их в других вузах страны. Этот процесс уже идет», - сказал экс-президент.

По его словам, непосредственно вопросами управления финансами Назарбаев Университета, его инвестиционной деятельностью, в том числе и связанной с отдельными финансовыми институтами страны, занимался Попечительский совет вуза. Председателем Совета стал Карим Масимов, занимающий на тот момент пост премьер-министра.

«Таким образом, именно в его (Масимова) компетенцию входила финансовая деятельность и вуза, и связанных с ним структур, в числе которых оказались и отдельные финансовые организации.

В отношении Карима Масимова сейчас ведутся следственные действия, и я думаю, что правоохранительные органы разберутся и по этому направлению его работы», - отметил он.

По мнению Назарбаева, январские события потрясли весь Казахстан. «Как я отмечал ранее, целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было посеять хаос в стране и разрушить целостность государства. Произошедшая трагедия стала для всех нас уроком. Важно выяснить, кто стоял за организацией всех этих погромов и убийств. Уверен, что следствие даст ответ на этот вопрос», - сказал он.

Массовые протесты в Казахстане начались в январе 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, «боевики» нападали на госучреждения, забирали оружие, захватили аэропорт. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

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