Президент Таджикистана совершает официальный визит в Иран

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 29 мая отбыл с официальным визитом в Иран. Подробная программа визита не афишируется.

По данным пресс-службы главы государства, президента сопровождают министр иностранных дел, генеральный прокурор, министры энергетики и водных ресурсов, экономического развития и торговли, транспорта, финансов, а также ряд других официальных лиц, сообщает пресс-служба президента.

В последние месяцы таджикско-иранские отношения вновь набирают обороты. Отношения между Душанбе и Тегераном в последние годы были натянутыми и особенно ухудшились в конце 2015 года. Таджикистан открыто и косвенно обвинял иранские власти в поддержке запрещенной в стране Партии исламского возрождения, а Тегеран обвинил Душанбе в исчезновении миллионов долларов, переведенных туда Бабаком Занджани.

Иран был первой страной, признавшей независимость Таджикистана в 1991 году, и до 2013 года был одним из основных экономических партнеров Душанбе.

На протяжении многих лет на рынках Таджикистана было полно иранской продукции. Тоннель «Истиклол» на автодороге Душанбе-Чанак, который считается крупнейшим в Таджикистане, был одним из проектов, спроектированных и реализованных Ираном для облегчения движения между севером и столицей. Этот тоннель, как и Сангтудинская ГЭС-2, был построен при финансовой и технической помощи Ирана.

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