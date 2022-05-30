экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Таджикистана совершает официальный визит в Иран

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 29 мая отбыл с официальным визитом в Иран. Подробная программа визита не афишируется.

По данным пресс-службы главы государства, президента сопровождают министр иностранных дел, генеральный прокурор, министры энергетики и водных ресурсов, экономического развития и торговли, транспорта, финансов, а также ряд других официальных лиц, сообщает пресс-служба президента.

В последние месяцы таджикско-иранские отношения вновь набирают обороты. Отношения между Душанбе и Тегераном в последние годы были натянутыми и особенно ухудшились в конце 2015 года. Таджикистан открыто и косвенно обвинял иранские власти в поддержке запрещенной в стране Партии исламского возрождения, а Тегеран обвинил Душанбе в исчезновении миллионов долларов, переведенных туда Бабаком Занджани.

Иран был первой страной, признавшей независимость Таджикистана в 1991 году, и до 2013 года был одним из основных экономических партнеров Душанбе.

На протяжении многих лет на рынках Таджикистана было полно иранской продукции. Тоннель «Истиклол» на автодороге Душанбе-Чанак, который считается крупнейшим в Таджикистане, был одним из проектов, спроектированных и реализованных Ираном для облегчения движения между севером и столицей. Этот тоннель, как и Сангтудинская ГЭС-2, был построен при финансовой и технической помощи Ирана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Посетитель Лувра измазал тортом картину «Мона Лиза». Видео
  • В Улан-Баторском марафоне приняли участие более 20 тысяч человек
  • В Узбекистане за сутки выявлены 15 инфицированных COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com