Назарбаев прокомментировал исключение упоминания о нем в Конституции Казахстана

CentralAsia (KZ) - Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержит поправки в Конституцию, которые исключают статью о его правовом статусе и полномочиях в тексте основного закона страны. Об этом Назарбаев заявил в интервью политологу Данияру Ашимбаеву, текст которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме. Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны — это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем», — сказал Назарбаев.

По его мнению, каждое поколение может вносить изменения в Конституцию, если это является «насущным велением времени и будет способствовать прогрессу, демократическому развитию общества».

Экс-президент напомнил, что ушел с поста главы государства в 2019 году, хотя тогда его поддерживала большая часть населения Казахстана, но заметил, что оставил часть полномочий для «плавного политического транзита и смягчения возможных противоречий в обществе и властной элите».

Назарбаев добавил, что после передачи полномочий президента Касым-Жомарту Токаеву все время поддерживал нового главу государства и его реформы. «Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз», — заключил он.

5 июня пройдет референдум о поправках в Конституцию Казахстана. Одним из изменений будет исключение положений о правовом статусе и полномочиях Назарбаева, а также исключение положения, разрешавшего первому президенту избираться на пост главы государства более двух раз подряд.

Кроме того, из пункта 2 статьи 91 исключается формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса как Елбасы, то есть лидера нации. Например, согласно закону «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы», принятому в 2000 году, действующие власти были обязаны согласовывать с Назарбаевым основные направления внутренней и внешней политики. В 2018 году в Конституции также закрепилось право Назарбаева пожизненно возглавлять Совет безопасности страны.

В то же время в тексте новой Конституции Назарбаев останется как «основатель независимого государства». «Нурсултан Назарбаев в рамках закона о бывших президентах будет получать государственное обеспечение, пенсию и защиту чести и достоинства», — рассказывал спикера мажилиса (нижней палаты парламента) Ерлан Кошанов.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта 2019 года. После отставки Назарбаев сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента страны, они закреплены в конституционном законе «О первом президенте Республики Казахстан — Елбасы», принятом в 2000 году. В последующем в закон неоднократно вносились поправки, усиливающие роль первого президента.

Исключение Назарбаева из политики было одним из требований, звучавших на протестах в Казахстане в январе 2022 года. Во время беспорядков были захвачены аэропорт Алматы и здания администраций, разграблены магазины. По данным генпрокуратуры, в результате протестов погибли 230 человек. После подавления протестов три зятя первого президента, его племянник и другие родственники лишились занимаемых должностей, а сам Назарбаев лишился пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Еще он перестал быть главой правящей партии «Нур Отан», которую позже переименовали в «Аманат».

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