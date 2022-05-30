Президент Узбекистана поручил создать штаб по недопущению роста цен и дефицита муки и зерна

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление «О дополнительных мерах по внедрению рыночного принципа при выращивании и реализации зерна».

В постановлении говорится, что товарная пшеница, принятая от производителей пшеницы на временное хранение к коммерческим представителям, реализуется в июле-августе 2022 года на биржевых торгах.

Кроме того, закреплено размещение ресурсов в размере до 800 миллиардов сумов (72,7 млн. долларов) по базовой ставке Центрального банка в коммерческих банках для финансирования револьверных кредитов на закупку пшеницы на бирже предприятиям системы АК «Уздонмахсулот».

Будет создан республиканский штаб, который будет ответственен за обеспечение прозрачности, полноценной и справедливой работы новой системы купли-продажи зерна, недопущение роста цен и дефицита муки и зерновой продукции на внутреннем рынке.

Министерству сельского хозяйства и АК «Уздонмахсулот» совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами поручено в трехмесячный срок запустить информационную систему d-xarid.uz для обеспечения процесса приемки и выдачи зерна со складов, оперативного и прозрачного осуществления финансовых расчетов между фондом, коммерческим представителем и производителями пшеницы.