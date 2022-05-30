«Закон един для всех»: Назарбаев о задержании своих родственников

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал информацию о том, что некоторые его родственники подозреваются в противоправных действиях.

«В последнее время в интернете появилось очень много информации о ваших родственниках. Якобы некоторые из них замешаны в противоправной деятельности – рейдерстве, незаконном обогащении. Что вы можете сказать по этому поводу?» - спросил у елбасы политолог Данияр Ашимбаев.

Назарбаев ответил, что если кто-то нарушил закон, его должны судить наравне по всеми, при этом каждый гражданин имеет право на защиту.

«Много лет мы строим в Казахстане правовое государство. Его основополагающим принципом является то, что закон един для всех. Если кто-то из моих родственников за моей спиной воспользовался моим именем как прикрытием для нарушения закона, то они должны понести соответствующую ответственность. Вина должна быть доказана в судебном порядке. Нельзя забывать, что каждый гражданин имеет право на законную защиту», - сказал первый президент республики.

В пример он привел своего бывшего зятя Рахата Алиева, который скончался в 2015 году.

«Думаю, что все помнят историю с Рахатом Алиевым. Он был мужем моей дочери. Практически был мне как сын, он был отцом моих внуков. Но все это не стало основанием для того, чтобы государство закрыло глаза на его противозаконные действия. Он был осужден казахстанским правосудием. Но успел скрыться и всю оставшуюся жизнь прятался. Незавидная судьба», - сказал Назарбаев.

Елбасы отметил, что за время его президентства казахстанцы проделали огромную работу.

«Некоторые забывают это. Уверен, что народ мудр и все помнит», - добавил он.

Антикоррупционная служба Казахстана 13 марта сообщила, что расследует уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений правоохранители арестовали племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалдыулы. 17 марта служба сообщила о расследовании дела о рейдерском захвате бизнеса, в котором подозреваются Сатыбалдыулы и его бывшая жена Гульмира Сатыбалды, которая тоже находится под стражей.

В апреле также стало известно, что подконтрольные Сатыбалдыулы компании подозреваются в крупных хищениях за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям.

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