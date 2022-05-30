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Началась официальная часть визита Рахмона в Иран

CentralAsia (TJ) -  Утром 30 мая у Дворца президента Ирана состоялась церемония официального приема президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Главу таджикского государства встретил президент Ирана Сайид Ибрахим Раиси.

У Президентского дворца были подняты национальные флаги обеих стран, выстроена Почетная гвардия Ирана, прозвучали гимны двух стран, а затем состоялось знакомство с членами официальных делегаций обеих стран.

По данным пресс-службы главы государства, в составе таджикской делегации главы МИД Сироджиддин Мухриддин, министерства энергетики и водных ресурсов Далер Джума, Минэкономразвития Завки Завкизода, Минфина Файзиддин Каххорзода и др.

Подробностей визита в сообщении пресс-службы нет. Запланированы встречи Рахмона на высшем уровне.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества двух стран в экономическом, научном, политическом и культурном секторах.

В сентябре прошлого года состоялся официальный визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Таджикистан. Это был первый международный визит новоизбранного иранского лидера на посту президента.

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