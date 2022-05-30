Назарбаев рассказал, чем занимается на пенсии

Нурсултан Назарбаев

CentralAsia (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью политологу Данияру Ашимбаеву рассказал, что после отставки продолжает заниматься вопросами глобальной ядерной безопасности.

«Продолжаю уделять время и вопросам глобальной ядерной безопасности. Казахстан признан лидером ядерного разоружения после того как моим указом был закрыт полигон в Семипалатинске, а мы отказались от ядерного арсенала. Кроме того, работаю над воспоминаниями о жизни и своей деятельности», - сказал он.

Он отметил, что за время своего президентства выстроил доверительные отношения со всеми ближайшими соседями, со странами западного мира. Казахстан, по его словам, уважают на международной политической арене и «у нас нет даже малейших предпосылок для каких-либо конфликтных ситуаций с кем-либо».

Казахстанцы свободно выезжают за границу на отдых или в деловые поездки. К ним всегда уважительно относятся. По мнению первого президента, казахстанцы не выезжают искать работу за рубежом, и это тоже большой плюс.

По словам Назарбаева, после отставки в 2019 году с ним связались лидеры многих государств, с которыми он работал, и пригласили его посетить их страны. «Я им всем благодарен. С некоторыми из них поддерживаю связь».

Он также напомнил, что до сих пор исполняет свои обязанности в Евразийском экономическом союзе, Организации тюркских государств и Фонде первого президента.

«Евразийский экономический союз, Организация тюркских государств, которые создавались при моем непосредственном участии, избрали меня почетным председателем этих организаций. Работа моего фонда тоже требует внимания», - сказал он.

По мнению экс-президента, не важно, чем занимается политик после своей отставки.

«Политики приходят и уходят, а народ и страна – остаются. Более значимо то, как дальше будет развиваться наша страна и какие перемены нас ждут впереди… Мои мысли, желания и молитвы сегодня о благополучии, стабильности и процветании Казахстана. Пусть наши потомки сделают больше, чем мы. Искренне желаю им в этом успеха», - заключил он.

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