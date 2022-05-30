Гражданин Узбекистана пострадал при взрыве на заводе на юге Кыргызстана

CentralAsia (UZ) - При взрыве в Джалал-Абаде, на юге Кыргызстана, пострадали также иностранные граждане.

Как сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР, ЧП произошло 29 мая на предприятии «Мин Ксин», в результате чего К.С., 1993 года рождения, Б.А., 1991 года рождения и А уулу А., 1996 года рождения, получили серьезные ожоги.

Ранее стало известно, что все трое находятся в реанимации областной объединенной больницы, их состояние оценивается как очень тяжелое.

По данным МЧС РК, среди последних – один гражданин Узбекистана и двое граждан Китая. В ведомстве уточнили, что расследованием причин случившегося занимается милиция.

По имеющимся данным, на этом заводе, куда китайский инвестор вложил 114 млн сомов, работает 65 человек.