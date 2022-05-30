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Как встретили Эмомали Рахмона в Иране? Фото

CentralAsia (TJ) -  Сегодня утром, 30 мая у Дворца президента Ирана состоялась церемония официального приема президента Таджикистана Эмомали Рахмона, передает НИАТ «Ховар».

Главу таджикского государства встретил президент Ирана Сайид Ибрахим Раиси.

У Президентского дворца были подняты национальные флаги обеих стран, выстроена Почетная гвардия Ирана, прозвучали гимны двух стран, а затем состоялось знакомство с членами официальных делегаций обеих стран.

По данным пресс-службы президента Таджикистана, в составе таджикской делегации главы МИД Сироджиддин Мухриддин, министерства энергетики и водных ресурсов Далер Джума, Минэкономразвития Завки Завкизода, Минфина Файзиддин Каххорзода и др.

Подробностей визита в сообщении пресс-службы нет.

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства, запланированы встречи Рахмона на высшем уровне.

«В рамках запланированных переговоров на высшем уровне планируется обсудить перспективы двусторонних и многосторонних отношений Душанбе и Тегерана», - говорится в сообщении.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества двух стран в экономическом, научном, политическом и культурном секторах.

В сентябре прошлого года состоялся официальный визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Таджикистан. Это был первый международный визит новоизбранного иранского лидера на посту президента.

По итогам переговоров тогда стороны подписали 8 документов о двустороннем партнерстве.

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