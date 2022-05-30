Как встретили Эмомали Рахмона в Иране? Фото

- Таджикистан, политика
- 14:44, 30 мая 2022
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CentralAsia (TJ) - Сегодня утром, 30 мая у Дворца президента Ирана состоялась церемония официального приема президента Таджикистана Эмомали Рахмона, передает НИАТ «Ховар».
Главу таджикского государства встретил президент Ирана Сайид Ибрахим Раиси.
У Президентского дворца были подняты национальные флаги обеих стран, выстроена Почетная гвардия Ирана, прозвучали гимны двух стран, а затем состоялось знакомство с членами официальных делегаций обеих стран.
По данным пресс-службы президента Таджикистана, в составе таджикской делегации главы МИД Сироджиддин Мухриддин, министерства энергетики и водных ресурсов Далер Джума, Минэкономразвития Завки Завкизода, Минфина Файзиддин Каххорзода и др.
Подробностей визита в сообщении пресс-службы нет.
Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства, запланированы встречи Рахмона на высшем уровне.
«В рамках запланированных переговоров на высшем уровне планируется обсудить перспективы двусторонних и многосторонних отношений Душанбе и Тегерана», - говорится в сообщении.
По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества двух стран в экономическом, научном, политическом и культурном секторах.
В сентябре прошлого года состоялся официальный визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Таджикистан. Это был первый международный визит новоизбранного иранского лидера на посту президента.
По итогам переговоров тогда стороны подписали 8 документов о двустороннем партнерстве.