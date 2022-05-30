Посетитель Лувра измазал тортом картину «Мона Лиза». Видео

CentralAsia (CA) - Молодой человек измазал картину «Мона Лиза» работы Леонардо да Винчи тортом, видео произошедшего распространили пользователи в интернете.

Издание Marca, ссылаясь на свидетельства очевидцев, пишет, что молодой человек в инвалидном кресле и парике был среди посетителей Лувра. «К удивлению остальных посетителей, он неожиданно встал и подошел к «Джоконде», бросив в нее торт», — пишет портал.

Картина не пострадала — она находится под стеклянным колпаком. На видео, появившемся в соцсетях, видно, как сотрудники музея пытаются стереть крем со стекла.

Бельгийское издание 7sur7 пишет со ссылкой на одного из присутствовавших в зале посетителей, что молодой человек сначала попытался разбить защитное стекло. Также он разбросал лепестки роз вокруг, уточняет издание.

Молодого человека тут же задержали сотрудники службы безопасности музея и увели.

Как уточняет издание Daily Wire, мужчина попытался повредить «Джоконду», чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Во время совершения правонарушения он призывал «сохранить планету».