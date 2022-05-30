Польша перестала бесплатно поставлять топливо на Украину

CentralAsia (CA) - Польша прекратила бесплатные поставки топлива на Украину, но продолжает снабжение на регулярной основе, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва в интервью изданию BiznesAlert.

«В настоящее время это коммерческие поставки ORLEN», — пояснила она.

При этом, по ее словам, для польского рынка сохраняется приоритет. Министр отметила, что топливные компании на Украине справляются в текущей ситуации.

«Наши поставки — ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому там наблюдается потенциал рынка», — добавила Москва.

Ранее стало известно, что Польша приняла решение досрочно расторгнуть контракт с «Газпромом», по которому получала до десяти миллионов кубометров российского газа в год. Заместить этот объем страна планирует с помощью СПГ из США и арабских стран, а также газом с норвежского шельфа по трубопроводу Baltic Pipe, начало эксплуатации которого ожидают до конца этого года.