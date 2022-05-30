В Турции отменили масочный режим

CentralAsia (CA) - Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил об отмене обязательного ношения масок в стране. Об этом он сообщил в Twitter.

«Маски больше не обязательны, за исключением больниц. Но после всего этого опыта мы можем брать с собой маску для использования в закрытых людных местах, особенно в общественном транспорте», — написал Коджа.

Он объяснил такое решение резким снижением числа заражений коронавирусом — менее 1 тыс. случаев в течение трех дней подряд.

За последние сутки в Турции зарегистрировали 922 новых случая заболеваемости COVID-19, трое человек умерли, передает агентство Anadolu со ссылкой на турецкий Минздрав. Более 57,83 млн граждан Турции сделали первую прививку от коронавируса, более 53,05 млн человек вакцинировались полностью.

Первый случай заболевания COVID-19 в Турции был выявлен 11 марта 2020 года, более 1,1 тыс. случаев в стране зафиксировали 26 марта. Максимальное количество заболевших среди граждан Турции в 2022 году — около 111 тыс. — было выявлено 4 февраля. Обязательный масочный режим в стране был введен в мае 2020 года в 25 провинциях. Тех, кто нарушал правила, штрафовали.

В апреле 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране полный локдаун. Были установлено ограничение на междугородние поездки, приостановлено очное обучение в школах, были закрыты детские сады, заполняемость общественного транспорта не должна была превышать 50%, была закрыта большая часть учреждений.