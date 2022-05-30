США передали Узбекистану оборудование для эффективного управления вакцинами на $1,3 млн

CentralAsia (UZ) - Соединённые Штаты Америки 30 мая через Агентство США по международному развитию (USAID) передали Министерству здравоохранения Узбекистана крайне необходимое оборудование холодовой цепи и компьютеры для укрепления национальной системы иммунизации Узбекистана. Об этом сообщила в пресс-служба ЮНИСЕФ.

Оборудование, которое включает 671 холодильник, 212 морозильников и 150 компьютеров на общую сумму 1,3 млн долларов, укрепит возможности Узбекистана по внедрению функционального и эффективного управления вакцинами. Это очень важное и необходимое оборудование будет распределено по учреждениям первичной медико-санитарной помощи по всей стране, говорится в сообщении.

Пожертвование является частью более крупного пожертвования USAID на общую сумму 16 млн долларов на помощь в борьбе против COVID-19. USAID через своего партнёра-исполнителя ЮНИСЕФ сотрудничает с Министерством здравоохранения, чтобы обеспечить вакцинацию всех детей в Узбекистане. Вакцины и эффективная технология холодовой цепи, необходимая для их хранения и применения, являются центральными элементами стратегии Узбекистана по борьбе с пандемией COVID-19.

Оборудование, как ожидается, будет способствовать предстоящей кампании иммунизации против кори и краснухи, запланированной на сентябрь 2022 года.