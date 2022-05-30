CentralAsia (KZ) - Экс-министру обороны Казахстана Мурату Бектанову продлили арест до 20 июня. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Алматинского городского суда, передает МИА «Казинформ».

«Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов будет находиться под арестом до 20 июня. Срок заключения продлен еще на месяц решением следственного межрайонного суда Алматы. Решение о продлении ареста принято 13 мая», - сказал и.о. пресс-секретаря Алматинского городского суда Нурсултан Орынбасаров.

Ранее сообщалось, что экс-министру обороны Мурату Бектанову грозит до 15 лет лишения свободы.

19 февраля Генеральная прокуратура начала досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны по факту бездействия по службе по статье 452 Уголовного кодекса. Мурата Бектанова поместили в изолятор временного содержания 20 февраля.

Месяцем ранее президент освободил от должности министра обороны Бектанова. Новым министром стал Руслан Жаксылыков, занимавший ранее должность заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией.

Позже Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Мурат Бектанов не проявил командирских качеств в период беспорядков в Казахстане.

«Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», - сказал Президент Токаев.

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