Граждане Туркменистана уже два года содержатся в миграционном изоляторе в России

CentralAsia (TM) - Делегация Московского общества туркменской культуры посетила миграционный центр «Сахарово» в Москве, где содержатся 77 граждан Туркменистана, которых постановлением суда должны депортировать на родину. В связи с тем, что Туркменистан из-за пандемии коронавируса закрыл свои границы в том числе для собственных граждан, вылететь домой люди не могут. Некоторые из них находятся в изоляторе уже два года. Об этом сообщает Turkmen news со ссылкой на публикацию в Facebook главы Московского общества туркменской культуры Гульнабад Текаевой.

Как пишет Текаева, в Центре люди оказались после того, как истек срок действия их виз. Выехать вовремя они не смогли, так как Туркменистан закрыл границы.

Условия содержания в изоляторе схожи с тюремными: не разрешено свободно перемещаться по территории центра, запрещено пользоваться смартфонами, звонить можно только по обычному мобильному телефону один раз в три дня, выходить на прогулку разрешается по часу после завтрака и ужина.

Сотрудники туркменского посольства изолятор ни разу не посещали. Инспектор Центра Ирина Еськина «постоянно пишет в посольство Туркменистана, с просьбой выдать 77 гражданам свидетельство о возвращении на родину», после чего судебные приставы смогут доставить их в аэропорт и передать сотруднику туркменского дипведомства, который должен проследить за тем, чтобы их посадили в самолет. Однако, эти запросы игнорируются.

Из изолятора после предупреждения из МВД забрали лишь одного парня, который от отчаяния дважды пытался покончить жизнь самоубийством.

В то же время граждан других государств Центральной Азии посещают представители их посольств, которые привозят продукты и устраивают чаепития на праздники.

Текаева и другие представители туркменской диаспоры привезли в Центр продукты, сладости и средства личной гигиены.

«Как они набросились на пачку кофе, которую мы, к сожалению, взяли только одну. Когда сотрудник охраны сказал, чтобы подходили представители по этажам, первого, второго и третьего, а банка кофе была одна, я еле сдержала слезы», – рассказывает глава туркменского общества.

Туркменистан с весны 2020 года отменил все регулярные международные перелеты и закрыл границы даже для собственных граждан, которые остались за рубежом и не могут вернуться на родину. Периодически «Туркменские авиалинии» осуществляют вывозные рейсы, но их явно недостаточно, чтобы эвакуировать домой всех желающих.