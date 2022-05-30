Таджикистан и Иран подписали 16 документов о сотрудничестве

CentralAsia (TJ) - В рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Иран 30 мая подписано 16 документов о сотрудничестве между странами.

В ходе встречи на высшем уровне состоялся плодотворный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах таджикско-иранских отношений, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Стороны также обменялись мнениями о расширении сотрудничества между регионами и областями двух стран, развитии культурного и научного сотрудничества, туризма и открытия прямого авиасообщения между столицами, говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы безопасности и приняли решение о необходимости развития сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы безопасности и стабильности в регионе и текущую ситуацию в Афганистане.

По итогам переговоров на высшем уровне были подписаны:

- Меморандум о сотрудничестве между Центром стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан и Управлением политических и международных исследований Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран;

- Меморандум о взаимопонимании между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий;

- Меморандум о взаимопонимании между Национальным музеем Таджикистана и Национальным музеем Ирана;

- Меморандум о взаимопонимании по созданию Совместного инвестиционного комитета между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Иран;

- Программа сотрудничества между Комитетом по делам молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан и Министерством спорта и молодежи Исламской Республики Иран;

- Программа сотрудничества между Министерством труда, миграции и занятости Республики Таджикистан и Министерством труда и социальной защиты Исламской Республики Иран;

- Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством Исламской Республики Иран о взаимной правовой помощи по уголовным делам;

-Долгосрочная программа торгово-экономического сотрудничества между Таджикистаном и Ираном на 2022-2030 годы;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан и Министерством нефти Исламской Республики Иран о сотрудничестве в нефтегазовой сфере;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Таджикистан и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран по расширению международных автомобильных перевозок;

- Меморандум о взаимопонимании между Комитетом охраны окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан и Организацией охраны окружающей среды Исламской Республики Иран о сотрудничестве в области окружающей среды;

- Программа сотрудничества между Комитетом по развитию туризма при Правительстве Республики Таджикистан и Министерством культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран;

- Меморандум о взаимопонимании между администрақии Хатлонской области Таджикистана и админичтрации Разави-Хорасанского района Исламской Республики Иран об экономическом, культурном, научном и туристическом сотрудничестве;

- Меморандум о взаимопонимании о двустороннем сотрудничестве по основным направлениям картографической, геодезической, исследовательской и производственной деятельности между Государственным комитетом по землеустройству и геодезии Республики Таджикистан и Ведомства планирования Исламской Республики Иран;

- Меморандум о сотрудничестве между Министерством финансов Республики Таджикистан и Организации по ценным бумагам и биржам Ирана;

- Соглашение о создании Совместного Делового Совета Республики Таджикистан и Исламской Республики Иран.

Эмомали Рахмон 29 мая отправился с двухдневным официальным визитом в Иран. Президента сопровождают главы МИД Сироджиддин Мухриддин, министерства энергетики и водных ресурсов Далер Джума, Минэкономразвития Завки Завкизода, Минфина Файзиддин Каххорзода и др.

Цель визита - обсуждение перспектив двусторонних и многосторонних отношений Душанбе и Тегерана и подписание пакета документов, направленных на углубление и расширение сотрудничества двух стран в экономическом, научном, политическом и культурном секторах.

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