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Эрдоган предложил организовать встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом России, передает Haber Global.

Эрдоган также призвал сделать шаги по минимизации негативных последствий боевых действий и укреплению доверия между сторонами.

В сообщении Кремля о переговорах говорится, что акцент в беседе был сделан на вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях и устранении там минной угрозы. Путин заявил, что Россия готова содействовать транзиту грузов в координации с Турцией, в том числе зерновых.

Ранее турецкий президент сообщал, что 30 мая переговорит как с Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Анкара ранее неоднократно предлагала помочь с организацией российско-украинских переговоров, в том числе на высшем уровне. Единственная к настоящему моменту встреча представителей Москвы и Киева на территории Турции прошла в конце марта. Тогда в Стамбуле Украина передала свои предложения по мирному соглашению и гарантиям безопасности, однако позднее Киев отошел от стамбульского документа и обсуждения между сторонами стали продвигаться медленно. В середине мая МИД России, а позднее и офис украинского президента заявили о приостановке переговорного процесса.

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