Обсудили участие частного сектора в устойчивом развитии через стратегическое партнерство ООН

CentralAsia (MNG) - Частные организации в Монголии склонны считать, что операции Организации Объединенных Наций ограничиваются реализацией социальной ответственности и финансированием проектов ООН. На самом деле компании частного сектора также могут участвовать в проводимой деятельности, создавая связь между Целями устойчивого развития и бизнес-моделями, а также необходимые технические и практические знания.

Так, 27 мая Деловой совет Монголии выступил соорганизатором своей ежемесячной встречи с ООН в Монголии на тему «Изменение ландшафта: роль частного сектора в обеспечении устойчивого развития в Монголии посредством стратегического партнерства с Организацией Объединенных Наций».

В ходе встречи участники подчеркнули возможности расширения частного партнерства и участия в целях устойчивого развития за счет использования знаний, опыта, технологий и финансовых возможностей в рамках многосторонних стратегических партнерств, таких как:

Рамочная программа ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития (UNSDCF),

Комплексная национальная система финансирования (INFF),

Стратегия мобилизации ресурсов и партнерства (RMPS) для оказания поддержки Монголии в достижении Целей устойчивого развития.

В частности, они обсудили обеспечение роли и участия частного сектора в устойчивом развитии посредством стратегического партнерства. В рамках Рамок сотрудничества ООН в области устойчивого развития одной из стратегических целей Монголии является диверсификация экономики и повышение ее производительности и доступности.

В ходе встречи состоялись две панельные дискуссии. Первая дискуссия была посвящена теме «Человеческое развитие и благополучие», а вторая дискуссия была посвящена теме «Зеленый, инклюзивный и устойчивый рост».

Участники обсудили, как ООН сотрудничает с частными организациями в Монголии, а также на международном уровне, и возможные финансовые возможности, которые могут появиться в результате партнерства.

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