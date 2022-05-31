Обсуждено будущее транзитных перевозок в Монголии

CentralAsia (MNG) - 25 мая в сотрудничестве с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) Министерство иностранных дел организовало онлайн-семинар «Будущее транзитных перевозок в Монголии: вызовы и возможности».

При поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии семинар был проведен в рамках Программы ЮНКТАД по расширению возможностей национальных комитетов по упрощению процедур торговли, в которой приняли участие более 50 представителей государственных и неправительственных организаций.

В рамках семинара состоялись обсуждения проблем транзитных перевозок Монголии и возможных решений как развивающейся страны, не имеющей выхода к морю. Кроме того, обсуждались влияние пандемии COVID-19 и влияние международной ситуации на транзитные перевозки Монголии, выполнение Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, устойчивый транзит Монголии, экономические коридоры и таможенный контроль на режимы международного транзита.

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