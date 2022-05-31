Антикоррупционная служба Монголии повторно предложит приостановить иммунитет депутатов от завершения расследования

Ч. Жаргалбаатар

CentralAsia (MNG) - В последующем интервью начальник отдела расследований Независимого органа по борьбе с коррупцией (НАБК) и старший уполномоченный Ч. Жаргалбаатар рассказал о возможности повторного внесения предложения о приостановлении действия депутатской неприкосновенности некоторых депутатов, занимающихся текущим вопросом Банк развития Монголии.

В апреле генеральный прокурор Монголии Б.Жаргалсайхан предложил спикеру парламента Г.Занданшатар приостановить полномочия депутатов Х.Ганхуяг, Г.Амартувшин, Ё.Баатарбилэг и Н.Алтанхуяг для надлежащего расследования их деятельности. Парламент обсуждал этот вопрос более пяти часов за закрытыми дверями, но в итоге отклонил его.

НАБК представил предложение о привлечении Н.Алтанхуяг к ответственности по подозрению в присвоении кредита Банка развития в размере 1,8 трлн тугриков и обесценивании фондов облигаций. В ходе расследования проблемных кредитов банка Следственное управление ведомства также обнаружило, что депутат Ё.Баатарбилэг брал взятки от других лиц, и начало расследование по этому делу. Между тем, Г.Амартувшин находится под пристальным вниманием в связи с якобы выдачей кредита в 33 миллиарда тугриков компании, аффилированной с депутатом Х.Ганхуягом, когда он занимал должность директора Банка развития.

-В каком состоянии сейчас находится расследование дела Банка развития? Сколько активов неплатежеспособных заемщиков банка было заморожено и сколько людей фигурирует в этом деле?

- В январе Банк развития выявил проблемные кредиты, которые наносят ущерб его деятельности и наносят ущерб интересам государства и общества. С тех пор НАБК провел расследование. В частности, мы расследуем деятельность банковских служащих, подозреваемых в предоставлении компаниям преимущества при кредитовании, компаний и должностных лиц, которые могли злоупотреблять своими кредитами, а также некоторых лиц, подозреваемых в даче взяток для получения кредитов. На сегодняшний день расследовано 33 дела, связанных с Банком развития, 42 человека привлечены к ответственности.

По состоянию на начало мая Генеральная прокуратура Монголии возбудила уголовное дело в отношении нескольких человек и вынесла обвинительный акт. Наши следователи работают над предъявлением обвинения причастным к этому делу. Среди этих 42 человек 18 предпринимателей, 18 сотрудников Банка развития и шесть политических деятелей. Расследования в некоторой степени задерживаются из-за проблем, связанных с политически влиятельными людьми, особенно с теми, кто обладает депутатской неприкосновенностью. Поэтому мы сообщили об этой ситуации в прокуратуру в соответствии с законом. В связи с этим Генпрокуратура внесла в парламент предложение о приостановлении полномочий некоторых депутатов. Пока не будет приостановлена их депутатская неприкосновенность, мы не сможем должным образом расследовать это дело. Этот иммунитет защищает законодателей от карательных исполнительных или судебных действий. Поскольку транспортные средства и дома членов с иммунитетом не могут быть проверены в соответствии с Актом парламента, инспекторы не могут получить соответствующую информацию. Однако парламент отклонил предложение прокурора, посчитав, что депутаты должны иметь неприкосновенность. Это устанавливает неверный стандарт.

Фактически, исторически сложилось так, что всякий раз, когда прокурор требует приостановить неприкосновенность депутатов на основании нашего предложения, парламент обычно отклоняет его. Это было одним из условий задержки рассмотрения дел. Это также подрывает правосудие. Конституция Монголии гласит, что все люди равны перед законом и судом. С одной стороны, Конституция – это общественный договор. С другой стороны, это вера людей. Поэтому нам нужно остановить эту ситуацию, поскольку некоторые люди пользуются своей неприкосновенностью, чтобы избежать наказания. Один из депутатов, фигурировавших в деле Банка развития, предложил добровольно лишить его неприкосновенности. Однако лично я не понимаю, почему парламент его не принял.

-Решение не приостанавливать депутатскую неприкосновенность депутатов было принято на пленарном заседании парламента. Вы упомянули, что парламент принял такое решение, считая, что депутаты, участвующие в деле, должны быть неприкосновенны. В такой ситуации, какие дальнейшие действия может предпринять НАБК в соответствии с законом?

Мы можем проводить расследование с ограничениями. Расследование с ограничениями означает, что доказательств будет недостаточно, а качество и эффективность расследования снизятся. Прокурору придется сделать неполный вывод о незавершенном расследовании, что лишает суд возможности принять окончательное решение. Это позволит депутатам избежать наказания. Есть примеры, когда некоторые члены бежали из Монголии благодаря своей неприкосновенности. Как только поднимается вопрос об отстранении, они покидают страну. При этом конфиденциальность информации теряется. Поэтому дела парламентариев не решаются. Тот факт, что политики, ставшие экономически независимыми, живут за границей, порождает социальную несправедливость. Поэтому политики, которые заявляют, что будут бороться с коррупцией, должны взять на себя инициативу.

В случае с четырьмя членами парламента мы предложили приостановить их мандаты на основании доказательств, собранных в ходе расследования. Ничего неуместного или необоснованного в парламент мы не представили.

В целом я вижу, что такая проблема возникает из-за того, что в Акте парламента закреплены отношения, которые могут регулироваться Уголовно-процессуальным кодексом. Если бы судебная система сама приостановила иммунитет законодателей на основании доказательств, этой проблемы, вероятно, не возникло бы. Парламентская неприкосновенность используется в очень немногих странах. Страны, которые используют его, являются развивающимися странами, такими как наша. В развитых странах этого нет. В этих странах сложилась политическая культура. Люди с политической культурой извиняются и уходят в отставку, когда их проступки разоблачаются. У нас нет такой культуры и развития.

-Генеральный прокурор в конфиденциальном порядке внесла в парламент предложение о лишении депутатов неприкосновенности. Поэтому в парламенте пояснили, что открыто обсуждать это на пленарном заседании не представляется возможным. Таким образом, люди не знают точно, какие члены отвергли его. На самом деле, это можно было обсудить открыто, не так ли?

Вопросы подвески можно обсуждать открыто. Однако существует вопрос конфиденциальности расследований подозреваемых. Люди хотят точно знать, какие действия предпримут следователи после того, как неприкосновенность депутатов будет приостановлена. Если это раскроется, подозреваемые узнают о планах следственной группы. Существует вероятность того, что улики будут перемещены или уничтожены.

Поэтому необходимо подавать запрос конфиденциальным образом. Некоторые люди пользуются этим. Поскольку сам парламент не является судом, он не обсуждает доказательства или вину подозреваемых. Мы просим парламент создать возможности для вынесения судебного решения и оперативного проведения расследования. Другими словами, мы хотим приостановить неприкосновенность фигурантов дела, завершить это расследование, препятствующее неприкосновенности, и, наконец, решить дело.

-Четверо участников этого дела говорят, что не вмешивались в расследование, охотно сотрудничали и своевременно давали показания, верно?

-План расследования является конфиденциальным. Это невозможно прокомментировать. Некоторые участники говорят: «Я написал заявление». Заявление не является доказательством. Это просто объяснение того, что произошло с их собственной точки зрения. Само свидетельство имеет отдельное значение.

Помимо пояснений и заявлений, процесс вызова депутатов снова связан с неприкосновенностью. Поэтому, если их депутатская неприкосновенность будет приостановлена, расследование может быть завершено. Дело не будет рассматриваться прокуратурой или НАБК. После расследования и вынесения уголовного обвинения состоится открытое слушание. Поэтому важно ускорить расследование. В общем, будем повторно предлагать приостановить неприкосновенность указанных законодателей перед прокуратурой для завершения расследования. По действующему Уголовному кодексу следственный орган дает представление прокурору. Это действующее правовое регулирование.

-Этот вопрос стоит на месте. По вашему мнению, НАБК еще раз поднимет вопрос о приостановлении неприкосновенности этих четырех депутатов парламента. Что будет в будущем, если парламент снова его не поддержит?

-Как я уже говорил, мы сделаем предложение. Генеральный прокурор должен решить, вносить ли предложение в парламент. Вопрос о том, приостанавливать их или нет, также является делом самого парламента. Не должно быть иммунитета, нарушающего справедливость.

Мы должны понимать, что даже если мы проведем ограниченное расследование и передадим дело в прокуратуру, сделать полный или объективный вывод не удастся. Говорят, что у этих депутатов должна быть неприкосновенность, но мы не можем этим ограничиваться. Должна быть установлена справедливость и восстановлены нарушенные права. Надеюсь, что наши законодатели хорошо понимают эту ситуацию.

источник: The UBPOST

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