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Улан-Батор импортировал 10 двухэтажных автобусов для общественного транспорта

CentralAsia (MNG) -  Двухэтажный автобус для общественного транспорта проходил испытания с 14 июня 2020 года. По окончании испытательного периода для общественного транспорта введено 10 двухэтажных автобусов.

«На прошлой неделе прибыло 10 двухэтажных автобусов. В настоящее время комиссия принимает заявки. Было решено проверить, соответствует ли двухэтажный автобус стандартам качества. При получении комиссия проведет технико-экономическое обоснование, по какому маршруту и ​​как пользоваться общественным транспортом. Кроме того, будет установлено дополнительное оборудование, такое как считыватели смарт-карт и камеры. Власти города поручили ввести услугу в ближайшее время. В любом случае ведется работа по приведению городского регламента в соответствие со стандартами и расклейке стикеров. Двухэтажные автобусы прошлого года были частью пилотного проекта по внедрению 10 новых автобусов. Эксперимент удался. Вот почему эти 10 автобусов были импортированы», — сказал пресс-секретарь столичного губернатора Н. Сугар.

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