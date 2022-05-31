Депутату Г.Амартувшину запретили пересекать границу Монголии с 30 мая

Г.Амартувшин

CentralAsia (MNG) - 30 мая 2022 г. Уголовный суд первой инстанции рассмотрел представление прокурора по надзору городской прокуратуры Улан-Батора о избрании меры пресечения в отношении подсудимого Г.Амартувшин (действующий депутат парламента Монголии).

В соответствии с пунктом 1 статьи 14.5 Уголовно-процессуального кодекса с 30 мая 2022 года в отношении подсудимого Г.Амартувшин введены ограничения на пересечение монгольской границы.

Прокурор регулирует положения части 3 статьи 1.8, части 1 статьи 1.9, части 1 статьи 3.7 Общей части Уголовного кодекса и привлекает к ответственности в качестве подсудимого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 22.1 Особенной части. УК Монголии, предлагается ограничить пересечение границы по основаниям, указанным в п. 1.3 п. 1.

А также в связи с делом Банка развития на депутатов Н.Алтанхуяг, Ё.Баатарбилег и Х.Ганхуяг наложены пограничный запрет.

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