Делегация Эфиопии прибыла в Монголию, чтобы ознакомиться с опытом маломасштабной добычи полезных ископаемых и правовой средой

CentralAsia (MNG) - По приглашению заместителя министра горнодобывающей и тяжелой промышленности О.Батнайрамдал делегация Министерства горной промышленности Эфиопии посетила Министерство горной промышленности в прошлую пятницу, чтобы обсудить сектор горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии.

Начальник отдела кустарной и мелкомасштабной добычи Министерства горной промышленности Мерга Кенеа поблагодарил заместителя министра горной и тяжелой промышленности О. Батнайрамдал за приглашение и сообщил, что основной целью данного визита является изучение опыта кустарной добычи полезных ископаемых в Монголии и ознакомиться с правовой средой.

Он отметил, что экономика Эфиопии состоит из пяти ключевых секторов: сельское хозяйство, производство, горнодобывающая промышленность, технологии и туризм, и что правительство Эфиопии уделяет особое внимание привлечению иностранных инвестиций в горнодобывающий сектор.

Заместитель министра О.Батнайрамдал подчеркнул, что Правительство Монголии работает над переводом горнодобывающего сектора с добычи на переработку в рамках «Политики нового возрождения» и реализует крупные проекты развития, такие как нефтеперерабатывающий завод в сомоне Алтанширээ аймака Дорноговь и угольная обогатительная фабрика Таван-Толгой, завод по переработке медного концентрата и сталелитейный завод.

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