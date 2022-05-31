Апостольский префект Монголии Маренго, назначенный кардиналом

слева: кардинал монсеньор Маренго

CentralAsia (MNG) - «Я удивлен и поражен неожиданным моментом благодати. Я считаю, что жест Папы был миссионерским жестом, чтобы выразить внимание и заботу к небольшой общине и ко всем малым общинам верных, рассеянным по миру, в тех землях, где они составляют малое стадо. Я приветствую это назначение с уверенностью в Боге, который укажет мне путь, и в Папе. Я передаю его Деве Марии, поскольку я миссионер Consolata, чтобы она всегда могла ходатайствовать и направлять меня в моем путешествии». Об этом сообщает Agenzia Fides отец Джорджио Маренго, апостольский префект Улан-Батора в Монголии, назначенный кардиналом Папой Франциском, как было объявлено в Regina Coeli 29 мая на площади Святого Петра. 47-летний монсеньор Маренго — самый молодой член Коллегии кардиналов.

Апостольский префект находился в Риме, чтобы присутствовать на встрече, которую он сам организовал и провел 28 мая, между делегацией буддийских лидеров из Монголии и Папой. «Это была встреча, которую мы пытались организовать в последние годы благодаря контактам с Папским советом по межрелигиозному диалогу, и после трудностей, связанных с пандемией, нам удалось ее завершить. Диалог с буддийским миром, который составляет большинство в Монголии, имеет для нас основополагающее значение, является частью нашей миссии. Я уверен, что это принесет хорошие плоды».

Монсеньор Маренго во время своего пребывания в Италии был удивлен своим назначением. О своей миссии в будущем он отмечает: «Я верю и надеюсь, что добрые отношения могут быть закреплены и с гражданскими властями, внимательными к вселенской Католической Церкви. Жест Папы, безусловно, будет расценен как положительный знак внимания к Кроме того, в 2022 году мы отмечаем 30-летие возрождения Церкви в Монголии и установления дипломатических отношений между Монголией и Святым Престолом».

Напоминая о положении миссии Церкви в Монголии, префект заметил: «За 30 лет миссионерской жизни мы организовали пастырскую неделю в конце июня, собрание, на котором, на пути синодальности, мы задуматься о будущих перспективах нашей Церкви, в которой сегодня 2 монгольских священника, 22 иностранных миссионера и около 35 монахинь-миссионерок. которым мы будем следовать, таковы: глубина, то есть формировать и углублять полученную веру; общение, то есть проживать каждый шаг и каждый выбор в духе братства, сохраняя единство внутри католической общины, а также в отношениях с внешнему миру; провозглашение, или быть Церковью, которая идет вперед, продолжая миссию евангелизации, возвещая Евангелие Христа и нашептывая Его послание любви каждому творению».

Новый кардинал также с радостью вспоминает о принадлежности Церкви в Монголии к недавно созданной Среднеазиатской конференции епископов: «Мы счастливы быть частью пути обмена с другими епископами: это взаимообогащение и повод для большого комфорт».

Отец Джорджио Маренго, монах миссионеров Consolata, рукоположен в епископы в августе 2020 года. Он прибыл в Монголию со своими собратьями, миссионерами Consolata, в 2003 году, чтобы пастырски сопровождать небольшую общину города Арвайхээр в аймаке Өвөрхангай.

Католическая церковь в Монголии насчитывает около 1300 верующих из трех с половиной миллионов жителей. Есть восемь приходов и около шестидесяти миссионеров разных национальностей и конгрегаций, которые регулярно встречаются.

источник: Agenzia Fides

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