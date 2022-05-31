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Россия дорожит добрососедскими отношениями с Казахстаном, - Мишустин

CentralAsia (KZ) -  Председатель правительства России Михаил Мишустин обсудил с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым вопросы сотрудничества стран.

Как пишет пресс-служба правительства РФ, Мишустин подчеркнул, что Россия дорожит добрососедскими отношениями с Казахстаном: «Это особенно важно в нынешних непростых условиях, вызванных незаконными односторонними санкциями недружественных государств в отношении России».

Развитие сотрудничества с Казахстаном – одна из приоритетных задач для России. В 2021 году взаимный товарооборот превысил $25 млрд. По итогам I квартала текущего года его объем вырос еще на 12,5% и составил около $5,8 млрд.

Россия предлагает активнее развивать инвестиционное сотрудничество. По словам премьера, дополнительные возможности для этого открывает международная выставка «Иннопром-2022», которая состоится в июле в Екатеринбурге. В этом году Казахстан выступит в качестве страны-партнера.

Председатель правительства также подчеркнул, что страны уделяют особое внимание сотрудничеству в области образования, науки и культуры.

Правительство Казахстана нацелено на укрепление сотрудничества с Россией

«Правительство Казахстана настроено на углубление и укрепление взаимовыгодного сотрудничества с РФ по всем направлениям. Перед нами стоит задача по дальнейшему наращиванию взаимной торговли и инвестиций», – отметил премьер Казахстана на встрече с Михаилом Мишустиным.

В свою очередь, А.Смаилов обратил внимание на развитие промышленной кооперации. В Казахстане реализовано 13 знаковых совместных проектов в промышленной сфере, реализуется или находится в проработке еще 22 крупных проекта почти на $4 млрд в ряде ключевых отраслей, включая машиностроение, металлургию и химическую промышленность.

«Мы заинтересованы в скорейшем запуске совместных проектов и готовы оказать всестороннюю поддержку», - сказал он.

Встреча глав правительств прошла в год 30-летия установления дипломатических отношений России и Казахстана, а также 30-летия заключения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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