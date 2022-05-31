Советник Зеленского спрогнозировал, сколько будет продолжаться война

CentralAsia (CA) - Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев. Об этом пишет Unian.

«Я хочу, чтобы поняли очень важную вещь. «Спецоперацию» мы уже победили российскую. А войну еще предстоит победить. И она будет долгой. Несколько месяцев как минимум», - сказал он.

По словам Арестовича, сменился темп, сменилась логика происходящего и приемы, способы борьбы.

Теперь необходимо выиграть войну на 4 фронтах: военном, дипломатическом, информационном, экономическом, сказал он.

«Это уже не «Кто больше собьет самолетов» или «Кто разобьет воздушный десант». Это о том, кто выиграет на дипломатических площадках, на санкционных площадках, кто выиграет в информационном противодействии с Западом и так далее. Российские возможности все еще больше, чем наши: в финансовом отношении и далее…», - сказал Арестович.