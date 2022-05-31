В Южной Осетии приостановили референдум о присоединении к России

CentralAsia (CA) - Действие указа бывшего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о проведении референдума по присоединению к России приостановлено до завершения всех консультаций с Россией. Такой указ подписал новый президент республики Алан Гаглоев, документ опубликован на его сайте.

Решение приняли, «учитывая неопределенность правовых последствий вопроса, выносимого на референдум», и «признавая недопустимость одностороннего решения референдума по вопросам, затрагивающим законные права и интересы Российской Федерации», сказано в указе Гаглоева.

Президент Южной Осетии поручил «безотлагательно провести с российской стороной консультации по всему комплексу вопросов, связанных с дальнейшей интеграцией Республики Южная Осетия и Российской Федерации».

Бибилов подписал указ о проведении референдума 13 мая. Он пояснил, что принял такое решение из-за «исторического стремления» жителей Южной Осетии «к воссоединению с Россией», в бюллетене планировалось указать только один вопрос: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?». Его указ затем одобрил южноосетинский Верховный суд.

Инаугурация Гаглоева состоялась 24 мая. Говоря о возможности присоединения до вступления в должность президента, он подчеркивал, что сейчас Москва занята «геополитическими вопросами», российские военные проводят спецоперацию, а значит, в Южной Осетии должны это учитывать. По его словам, референдум проведут обязательно, но лишь после получения соответствующего от Москвы сигнала: «Как только будет понимание, что настало время».

Этот референдум проведет «любой избранный президент» республики, так как это воля жителей Южной Осетии, говорил Гаглоев в конце апреля, указывая, что ключевым фактором при этом является готовность Москвы «взять на себя такую ответственность».