Состоялась церемония памятного гашения почтовых марок «Элитные находки монгольского динозавра»

CentralAsia (MNG) - Церемония памятного гашения почтовых марок с 4 именами и 1 блоком почтовой оплаты «Элитные находки монгольского динозавра» состоялась 30 мая 2022 года в Институте палеонтологии Монгольской академии наук.

Марка включает реконструированное изображение кости всемирно известного динозавра, найденной в Монголии и основанной на исследованиях и научных знаниях. На нем изображен динозавр Ситипати, откладывающий яйца, эмбрионы динозавров и борющиеся динозавры.

Было напечатано 20 800 марок и 11 000 блоков по цене 500 тугриков, 500, 1000 тугриков и 2000 тугриков, а конверт первого дня был напечатан тиражом 1100 экземпляров по цене 11 000 тугриков. Желающие приобрести марку могут приобрести ее в городских и сельских почтовых отделениях.

Академик Р.Барсболд, директор Института палеонтологии Монгольской академии наук, доктор и профессор Х.Цогтбаатар (д.б.н.) и заведующий отделением С.Өлзийцэрэн оказали профессиональные консультации и содействие в создании этой марки.

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