Посольство Израиля открыло памятник узбекистанцам, помогавшим беженцам Холокоста

CentralAsia (UZ) - Посольство Израиля в Ташкентском парке Победы открыло памятник узбекам, которые помогали еврейским беженцам из Европы во время Холокоста.

Статью об этом разместила крупнейшая англоязычная израильская газета «The Jerusalem Post», пишет ИА "Дунё".

«Памятник был создан архитектором и скульптором профессором Мариной Бородиной по инициативе исследователя Центральной Азии доктора Зев Левина, - говорится в статье. - Большинство из 5000-10000 евреев, проживающих сегодня в Узбекистане, являются потомками беженцев Холокоста».

Посол Израиля в Узбекистане Зехавит бен Хиллель выразила благодарность Министерству иностранных дел Узбекистана и сотрудникам парка Победы.

«Даже сегодня, спустя около 80 лет после прибытия беженцев в Узбекистан и 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, важно помнить об этих событиях, увековечивающих толерантность и открытость узбекского народа», - сказала посол.