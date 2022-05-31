В Узбекистане может подорожать социальный хлеб

CentralAsia (UZ) - В ближайшее время на рынок Узбекистана поступит 50 тыс. тон местной муки, поэтому цены на муку снизятся, однако стоимость формового хлеба, то есть буханки (социальный хлеб), может вырасти, заявил начальник департамента министерства финансов республики Тулкин Мирзаев 30 мая на пресс-конференции в Ташкенте.

«В ближайшие дни на рынок будет завезено дополнительно 50 тысяч тонн местной муки. За счет этого цены стабилизируются. … Цены на муку не повысятся, только в Ташкенте ожидается изменение стоимости формового хлеба (в народе — буханка)», — заявил Мирзаев.

При этом Мирзаев подтвердил рост цен на муку, заверив, что это временная ситуация. Причиной роста цен чиновник назвал ситуацию на мировом рынке из-за конфликта на Украине и как следствие высокую стоимость импортируемой муки.

Однако он заверил, что запасов муки в Узбекистане достаточно, а либерализация цен, то есть их свободный отпуск, на муку создаст конкурентную среду. Имел ли в виду чиновник вновь грядущее резкое повышения цен на муку из-за ситуации на мировом рынке, чиновник не уточнил.

Накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О дополнительных мерах по внедрению рыночного принципа при выращивании и реализации зерна». Постановление рассчитано на повышение материальной заинтересованности производителей зерна и обеспечение бесперебойных поставок муки и пшеницы на внутренний рынок. При этом государство сократит закупку зерна.

Также в Минсельхоз заверили граждан республики, что урожая зерновых 2021 года Узбекистану хватит до августа, ну, а в июне будет уже новый урожай.