Президент Казахстана почтил память жертв политических репрессий и голода

CentralAsia (KZ) - 31 мая в Казахстане вспоминают жертв политических репрессий и массового голода 30-х годов XX века - день памяти жертв политических репрессий и голода был учрежден указом президента в 1997 году.

Закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» был принят в Казахстане в 1993 году. С 2003 года в качестве социальной поддержки данной категории граждан выплачиваются единовременные денежные выплаты.

Согласно официальным данным, с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тысяч человек, к 25 тысячам из них была применена высшая мера наказания – расстрел. В числе невинно осужденных и репрессированных были такие видные государственные и политические деятели как, Алихан Бокейхан, Ахмет Байтурсынулы, Мухамеджан Тынышпаев, Миржакип Дулатулы, Турар Рыскулов, Магжан Жумабаев, Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Беимбет Майлин, Санжар Асфендияров и многие другие.

В 2020 году глава государства поручил создать комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. Он подчеркивал, что перед комиссией стоит большая задача восстановления исторической справедливости в отношении всех безвинно пострадавших казахстанцев.

Сегодня президент посетил мечеть Хазрет Султан, где была прочитана поминальная молитва в память о жертвах репрессий и голода. Токаев возложил также венки к монументальному комплексу "1932-1933 жылдардағы ашаршылық құрбандарына тағзым".

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