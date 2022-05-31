В ближайшем будущем у Монголии будет четыре экспортных шлюза

CentralAsia (MNG) - В ходе рабочей поездки в аймак Өмнөговь на прошлой неделе премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ выступил на церемонии начала строительства перегрузочного терминала в погранпереходе Гашуунсухайт, а также ознакомился с проектом железнодорожного комплекса Тавантолгой – Гашуунсухайт.

«Основные продукты горнодобывающей промышленности, такие как медь и коксующийся уголь, составляют более 90 процентов от общего объема экспорта страны. Около 50 процентов продукции горнодобывающей промышленности экспортируется только через пограничный пункт Гашуунсухайт. 70 лет назад был согласован вопрос о пунктах пропуска на границе Замын-Ууд – Эрээн, сейчас этот же вопрос решается на пункте пропуска Гашуунсухайт – Ганцмод. В связи с этим были проведены соответствующие строительные работы, и в июле ожидается ввод в эксплуатацию нового перегрузочного терминала. В ближайшем будущем у Монголии будет четыре экспортных шлюза.

Пограничные контрольно-пропускные пункты Гашуунсухайт – Ганцмод будут соединены железной дорогой в рамках «Возрождения пограничных портов», изложенного в новой политике возрождения правительства. В его рамках проект перегрузочного терминала в пункте пропуска Гашуунсухайт реализует ООО «Тавантолгой Төмөр Зам».

Работая круглосуточно, терминал займет в общей сложности 74 га земли, включая помещения для таможенного контроля и зоны ожидания.

С его вводом в эксплуатацию появится возможность получить 224,6 млн долларов дохода в течение 10 лет, направив в государственный бюджет 17,17 млн долларов налогов.

Генеральный директор ООО «Тавантолгой Төмөр Зам» Н.Удаанжаргал представил премьер-министру Л.Оюун-Эрдэнэ проект железнодорожного комплекса Тавантолгой – Гашуунсухайт. В соответствии со среднесрочным бизнес-планом компании «А6-20» на 2021-2025 годы, железнодорожный комплекс Тавантолгой – Гашуунсухайт планируется ввести в эксплуатацию в июле текущего года. Отметив, что строительные работы выполняются на 79,5 процента, генеральный директор подчеркнул, что в рамках инфраструктурных работ построены подстанции в 16 из 17 населенных пунктов.

В свою очередь премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ сообщил, что государственным служащим, участвующим в проекте, будет предоставлена надбавка в размере их месячной заработной платы из резервного фонда правительства. «Осенью в полную силу заработают 414-километровая железная дорога Тавантолгой – Зуунбаян и 267-километровая железная дорога Тавантолгой – Гашуунсухайт. После ввода в эксплуатацию железных дорог появится возможность увеличить ежегодный экспорт страны на 50 млн тонн продукции», — сказал премьер-министр.

Он выразил благодарность государственным служащим, в том числе ответственным за пограничную службу, а также водителям грузовиков за соблюдение режима инфекционного контроля в районе Цагаан Хад пограничного пункта Гашуунсухайт в трудные времена пандемии.

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