Российские силы в Харькове сосредоточивают усилия на предотвращении выхода украинского контрнаступления к границе между Харьковом и Белгородом, - ISW

CentralAsia (CA) - Внутреннее несогласие в российских военных кругах, утверждающих, что Кремль делает недостаточно для победы в войне, продолжает расти, утверждает Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в своей статье, опубликованной 30 мая на 3:30 вечера по восточному времени.

Как ранее сообщал ISW, Кремль неоднократно пересматривал свои цели в отношении войны в Украине в сторону уменьшения из-за неудач на поле боя.

Со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании от 30 мая ISW пишет, что российские войска понесли потери среди офицеров среднего и младшего звена.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что офицеры уровня батальона и бригады продолжают выдвигаться вперед и подвергаться опасности — вместо того, чтобы командовать из тыловых районов и делегировать полномочия офицерам более низкого ранг из-за того, что старшие российские офицеры возлагают на них «бескомпромиссный уровень ответственности» за свои подразделения.

Основные выводы

Российские войска продолжали постепенно захватывать районы Северодонецка, но еще не полностью окружили город.

Российские войска сосредоточились на перегруппировке под Изюмом, чтобы возобновить наступление в направлении Славянска и Барвинково, и провели лишь незначительные, безуспешные атаки. Российские войска постепенно продвигаются к Славянску и стремятся штурмовать сам город в ближайшие недели, но вряд ли добьются решительных успехов.

Российские силы в Харькове продолжают сосредоточивать усилия на предотвращении выхода украинского контрнаступления к международной границе между Харьковом и Белгородом, и украинские силы в последние дни не проводили никаких значительных операций в этом районе.

Ограниченная украинская контратака на севере Херсонской области за последние 48 часов не продвинулась дальше, но сорвала российские операции. Российские войска предприняли несколько безуспешных атак на украинский плацдарм на восточном берегу реки Ингулец.

Растущие потери среди российских младших офицеров «еще больше подорвут моральный дух» и возможности российского командования и управления.