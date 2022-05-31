Власти Шанхая отменят двухмесячный карантин с 1 июня

CentralAsia (CA) - Городское правительство заявило в понедельник, что Шанхай снимет двухмесячный карантин с полуночи среды, что позволит большинству жителей города покинуть дома и обеспечит возобновление работы общественного транспорта, такого как автобусы и поезда. Об этом сообщает Кyodonews.

Финансовый и коммерческий центр Китая с населением около 25 миллионов человек был заблокирован поэтапно с 28 марта на фоне распространения высококонтагиозного варианта коронавируса Omicron.

Забор для ограничения движения устанавливается на дороге в Шанхае 19 мая 2022 года на фоне продолжающейся блокировки COVID-19. (Киодо) == Киодо

Требуя от граждан иметь отрицательный сертификат ПЦР-теста, взятого в течение 72 часов, для входа в общественные места, муниципальные власти заявили: «В настоящее время эпидемическая ситуация в Шанхае эффективно контролируется и продолжает улучшаться».

По данным китайских органов здравоохранения, в Шанхае число ежедневных новых случаев заражения составило 67 в воскресенье, что является самым низким показателем с начала карантина.

В последние недели Шанхай смягчил некоторые правила в рамках радикальной политики страны «ноль COVID», но общественный транспорт оставался закрытым, и большинству жителей было разрешено выходить на улицу только в ограниченном районе.

По всему Китаю, в том числе в его столице Пекине, большому количеству людей было запрещено покидать свои дома или жилые районы, что нанесло тяжелый удар по бизнесу и потребительской активности во второй по величине экономике мира.

Китай выразил решимость продолжать свою строгую политику в отношении COVID-19 даже после закрытия зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине в начале этого года.

Наблюдатели за Китаем считают, что Коммунистическая партия, вероятно, будет придерживаться этой политики, по крайней мере, до конца своего съезда, который проводится два раза в десятилетие осенью, на котором президент Си Цзиньпин должен быть переизбран лидером.