В Казахстане к осени ожидает наплыв трудовых мигрантов из России — Минтруда РК

CentralAsia (KZ) - В сентябре этого года ожидается наплыв в Казахстан трудовых мигрантов из России. Об этом заявил заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда РК Ерболат Абулхатин.

По его словам, на сегодняшний день значительного наплыва в республику работников из соседних стран нет. Ситуация на рынке труда сравнима с тем, что было год назад. Приток вырос на 30%, но этот показатель ниже допандемийного, когда в Казахстан из России приезжали до миллиона человек.

По данным чиновника, уровень безработицы составляет 4,9%, что аналогично показателям прошлого года.

Абулхатин отметил наблюдаемое снижение количества казахстанцев, выезжающих в Россию. По его словам, раньше ежегодный отток молодых кадров из Казахстана, выезжавших на учебу в РФ и остававшихся там работать составлял порядка 80 тысяч человек. Сейчас казахстанцы отдают предпочтение Южной Корее, Турции, ОАЭ и странам Европы. В целом за пределами республики в настоящее время работают порядка 200 казахстанских граждан.

«Сейчас к нам едут „сливки“ рынка, которые могут снимать квартиру или оплачивать отели за счет компании. Есть вероятность, что ближе к осени к нам пойдут простые люди для заработка. Пока критического наплыва нет», — сказал представитель Минтруда РК.

Он добавил, что для жизни россияне выбирают в основном Алматы.

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