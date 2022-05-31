Известный футболист Максим Шацких вернулся из Украины в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Известный футболист и многолетний основной игрок национальной сборной Узбекистана прилетел 29 мая в Ташкент. Он был приглашён в клуб «Пахтакор», чтобы начать работать на одной из руководящих должностей клуба, передает sports.uz.

В международном аэропорту им. И.А.Каримова Максима Шацких встретила группа активистов фанклуба "Пахтакор" и представители администрации клуба. Его официальная должность будет объявлена в ближайшее время.

За сборную Узбекистана Шацких провел 61 матч и забил 34 гола, что пока является рекордом. По завершении карьеры в сборной Узбекистана оформил украинское гражданство. В качестве тренера работал ассистентом в киевском «Динамо». С 2019 по 2021 годы помогал белорусскому специалисту Александру Хацкевичу в волгоградском «Роторе».

43-летний Шацких прибыл в Узбекистан из Варшавы, куда ему удалось выехать из Украины, где проходит военная спецоперация РФ.