Россия прекратила поставки газа в Нидерланды

CentralAsia (CA) - Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» перестала поставлять газ в Нидерланды из-за отказа страны платить рублями, говорится в сообщении компании в Telegram. Перевести с первого апреля оплату за газ в рубли ранее поручил президент России.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях», — объявила компания, уточнив, что на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» так и не получил платеж.

Президент Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в страны, которые Россия считает недружественными, 23 марта. Согласно указу Путина с 1 апреля покупатели из списка недружественных стран должны оплачивать российский газ в рублях.