В Казахстане военным разрешили досрочно использовать пенсионные накопления

CentralAsia (KZ) - Военнослужащим на пенсии в Казахстане разрешили досрочно использовать половину своих пенсионных накоплений независимо от порога достаточности.

Об этом сообщил начальник центра пенсионного обеспечения министерства обороны Кайыржан Бимолдин, сообщает Tengrinews.kz.

«В прошлом году в рамках проводимой работы по использованию пенсионных накоплений военным пенсионерам предоставлено право использовать остатки своих пенсионных накоплений в размере 50 процентов независимо от порога достаточности. Если военнослужащий имеет три миллиона накоплений, то полтора миллиона он имеет право использовать на направления, предусмотренные государством», - рассказал Бимолдин.

Среди основных изменений, произошедших в пенсионном законодательстве для военнослужащих, назвали переход военнослужащих на солидарную пенсию за счет государственного бюджета. Ранее это осуществлялось за счет накопительной системы.

Также в Минобороны сообщили, что в Казахстане повысят пенсионный возраст для военнослужащих. По словам Бимолдина, это связано с введением в закон нормы с 2022 года, которая увеличивает срок службы до пяти лет.

Бимолдин также заявил, что размеры пенсии напрямую зависят от выслуги лет военнослужащего. Выслуги высчитываются программой пенсионных начислений, которая автоматически будет заниматься подсчетом выслуги лет, начислять пенсии, осуществлять перерасчеты, возобновление и приостановление начислений. Ранее эти операции производились вручную, документы на выплату доставляли по почте.

В 2021 году власти разрешили казахстанцам снимать пенсионные накопления сверх порога достаточности — для улучшения жилищных условий, а также на лечение и инвестиции в ценные бумаги. Большая часть средств, как считается, перетекла на рынок недвижимости. По мнению экспертов, использование пенсионных накоплений для погашения ипотеки стало одним из факторов роста цен на казахстанском рынке недвижимости и ускорения инфляции. С 1 апреля 2022 года порог минимальной достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений увеличился в Казахстане почти в два раза. Власти объяснили увеличение ПМД ростом социальных показателей, включая минимальную заработную плату, размер которой увеличился на 41 процент в 2022 году (с 42,5 тысячи тенге до 60 тысяч).

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