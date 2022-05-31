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Эрдоган заявил, что не изменит позицию к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО без выполнения условий Турции

CentralAsia (CA) -  Турция будет готова одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если они предпримут шаги по выполнению условия, которые ранее были поставлены турецкой стороной. В противном случае — их старания не изменят позицию Анкары, заявил президент страны Раджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает телеканал CNN Türk.

«Турция ожидает от стран-кандидатов [на вступление в НАТО] прекращения деятельности на их территории террористических организаций и выдачу их членов турецкой стороне. Терроризм являет угрозу для всех стран-участниц альянса, и страны-кандидаты, прежде чем вступить в организацию, должны принять эту реалию. Позиция Турции в этом вопросе не изменится, пока не будут предприняты необходимые шаги», — заявил турецкий президент, назвав условие для одобрения вступления в НАТО.

Эрдоган подчеркнул, что со стороны других стран альянса, которые были целями террористов, вопрос выполнения условий Анкары должен восприниматься как один из самых важных в ключе борьбе с террористической угрозой.

Ранее обозреватель Die Welt Каролина Друтен заявила, что недавние решения властей Турции противоречат интересам НАТО и провоцируют конфликты с партнерами. Например, журналист обвинила Турцию в том, что она почти заблокировала вступление Швеции и Финляндии в альянс, обозначив такие условия, которые страны пока не готовы выполнить. США остались недовольны этой позицией, однако Вашингтон вряд ли снова выступит против Анкары.

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