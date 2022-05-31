Президент Таджикистана посетит Узбекистан на этой неделе

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Узбекистан с официальным визитом 2−3 июня, сообщили таджикистанские СМИ.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Узбекистан с двухдневным официальным визитом, сообщило издание «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Поездка президента запланирована на 2−3 июня. В рамках визита запланированы официальные встречи Эмомали Рахмона с высшим руководством Узбекистана, по итогам которых не исключено подписание ряда документов, отметили в пресс-службе.

В повестке предстоящих встреч — развитие сотрудничества между странами в торговой, экономической, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Согласно статистическим данным, в 2021 году товарооборот между двумя государствами составил $447,8 млн, что на $114 млн (34,2%) больше, чем в 2020 году.

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