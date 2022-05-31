Глава МИД России посетит Турцию в июне. Обсудят открытие коридоров для судов в Черном море

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров приедет в Турцию 8 июня, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

По его словам, на встрече, в частности, будут обсуждаться открытие коридоров для судов в Черном море и перевозка пшеницы.

Что касается завершения переговоров по российско-украинской повестке дня, Чавушоглу сказал: «В атмосфере возвращения к переговорам возникает вопрос о том, чтобы снова свести все стороны вместе, на уровне лидеров», - сказал Чавушоглу.

Ранее состоялись переговоры лидеров России и Турции, в ходе которых президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле.