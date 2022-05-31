Владимир Путин провел телефонный разговор с Ильхамом Алиевым

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CentralAsia (CA) - По инициативе азербайджанской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В свою очередь РИА Новости пишет, что рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций.

Кроме того, Алиев информировал о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Обсуждены некоторые актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского стратегического партнерства, в том числе с учетом итогов официального визита президента Азербайджана в Москву в феврале», - добавляется в сообщении.

Лидеры условились о продолжении регулярных контактов на различных уровнях.