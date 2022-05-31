В Таджикистане дорожает курс российской валюты

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане курс рубля за сутки достиг рекордной отметки за все время. Тем временем курс американского доллара уже несколько дней остается неизменным, передает Азия Плюс.

Согласно установленному Национальным банком Таджикистана курсу на сегодня, 31 мая, 1000 рублей стоят 177 сомони, вчера этот показатель составлял 167,5 сомони.

Таким образом, официальный курс сомони к российскому рублю за сутки снизился на 9,5 пунктов.

Это пик курса рубля по отношению к сомони за все время. До этого курс рубля к сомони не превышал 172 сомони за 1000 рублей.

На «черном рынке» ситуация с рублем немного другая: 1000 рублей покупают за 170 сомони, а продают за 174 сомони.

Тем временем, курс американского доллара на табло НБТ остается неизменным. На сегодня один доллар стоит 11,40 сомони, как и накануне.

На «черном рынке» 100 долларов покупают за 1 тыс. 150 сомони, а продают за 1 тыс. 180 сомони.

Курс евро за сутки тоже укрепился на несколько пунктов и сегодня €1 стоит 12,26 сомони.

Официальный курс сомони к иностранным валютам устанавливается НБТ на ежедневной основе и используется для целей бухгалтерского, налогового учета, а также для расчета таможенных платежей и других расчетов.

Российская валюта поступает в Таджикистан большими объемами посредством денежных переводов трудовых мигрантов.

Денежные переводы в рублях с 2016 года выдаются банками Таджикистана исключительно в местной валюте с конвертацией на момент их выдачи адресатам.

Россия является источником дохода для сотен тысяч граждан Таджикистана, находящихся в трудовой миграции в России, а сотни миллионов долларов денежных переводов, отправляемых таджикскими мигрантами из этой страны, являются источником средств к существованию для их семей. И поэтому вопрос обесценивания или укрепления рубля является очень важным для большинства семей в Таджикистане.

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