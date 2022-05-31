За три месяца в Украине погибли 4074 мирных жителя - ООН

CentralAsia (CA) - С начала военных действий на Украине 24 февраля погибли 4074 мирных жителя, 4826 граждан ранены, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Это обновленные данные на 30 мая. В числе погибших — 262 ребенка.

В Донецкой и Луганской областях убиты 2307 мирных жителей, 2730 ранены. По данным ООН, из них на территории регионов, контролируемой ДНР и ЛНР, погибли 136 человек, 569 ранены.

На ранее подконтрольной украинским властям территории регионов погибли 2171 человек, 2161 ранен.

В других регионах Украины погибли 1767 человек, 2096 ранены.

«Большинство известных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов», — говорится в сообщении.

В Управлении Верховного комиссара полагают, что реальные цифры потерь среди мирного населения выше, так как в тех районах, где по-прежнему продолжаются бои, подсчет затруднен. Некоторые цифры, не включенные в отчет, еще ожидают подтверждения.