В Бразилии в пункте вакцинации от COVID боец ударил медсестру локтем в лицо

CentralAsia (CA) - Бразильский боец UFC Паулу Коста был доставлен в полицейский участок в Контажене из-за обвинений в том, что он ударил локтем в лицо медсестру в кабинете вакцинации от COVID-19, сообщает издание Globo.

Очевидцы рассказали городской полиции, что Коста вечером 30 мая пришел в пункт вакцинации в торговом центре и заявил, что хочет сделать прививку, а после заполнения документов передумал и пытался забрать бумаги, но ему не позволили.

По версии 31-летнего Косты, он сделал прививку, но его не выпускали с сертификатом из кабинета, хватали за руку, в итоге он «занервничал» и вырвался.

Медсестре не понадобилась помощь, но она пожаловалась, что от удара у нее распухли губы.

Видеокамер в помещении не было. Все участники инцидента дали показания полиции. О последствиях конфликта для Косты не сообщается.

Коста провел в ММА 15 боев, после 13 побед подряд потерпел два поражения, последнее — в октябре 2021 года от Марвина Веттори в главном бою турнира UFC Fight Night 196 в Лас-Вегасе (США).

В феврале 2021 года боец заразился COVID, а после выздоровления сразу подхватил грипп, из-за чего в апреле не смог выступить в главном бою турнира UFC против австралийца Роберта Уиттакера.