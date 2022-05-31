Музеям Узбекистана выделили деньги на выкуп раритетов у населения

CentralAsia (UZ) - С 1 июля в Узбекистане запустят постоянную общенародную акцию «Мой вклад в национальное наследие!», в рамках которой госмузеи начнут покупать у населения культурные ценности, включая произведения изобразительного и прикладного искусства, созданные в годы независимости и имеющие высокую художественную ценность. Это предусмотрено постановлением президента «О мерах по развитию сферы услуг в музеях».

Ежегодно музеи будут проводить выставки приобретенных у жителей страны раритетов.

На покупку культурных ценностей музеям планируется выделять по 3 млрд сумов (около $273 млн по нынешнему курсу) в год за счет средств, выделенных из госбюджета Фонду культурного наследия. Государственным музеям в регионах будут выделять по 500 млн сумов ($45 тысяч) из республиканского бюджета Каракалпакстана, местных бюджетов областей и города Ташкента.

Президент обязал государственные организации и учреждения на безвозмездной основе передавать госмузеям образцы новых видов производимой ими профильной продукции.

Кроме этого, с 1 июля государственным музеям в Узбекистане разрешается принимать посетителей ежедневно до 22.00, а при необходимости – и в ночное время.

Музейных работников, принявших участие в оказании платных услуг, будут поощрять материально. Госмузеям разрешили привлекать дополнительных работников с учетом конъюнктуры рынка за счет внебюджетных средств, с ними будут заключать гражданско-правовые договоры.

Образцами для внедрения различных услуг станут Государственный музей истории Узбекистана, Государственный музей истории Темуридов и Государственный музей природы Узбекистана.

В них проводятся работы по современной реконструкции, оснащению, цифровизации и созданию новых экспозиций. Хокимияту (администрации) Ташкента поручено подготовить эти учреждения до 1 ноября с привлечением квалифицированных компаний из Турции и с учетом опыта знаменитых музеев мира — за счет средств городского бюджета.

Генеральной прокуратуре совместно с Агентством культурного наследия, Инспекцией по охране культурного наследия и Академией наук поручено в двухмесячный срок утвердить адресный план и провести сплошную инвентаризацию музейных предметов и коллекций, а также культурных ценностей во всех музеях и в других фондах, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности. Также они должны усилить меры по охране музейных предметов и иных культурных ценностей.

Тем же постановлением поручено внедрить программу «Путешествие в прошлое» — экскурсии в музеи и исторические достопримечательности Узбекистана для учащихся и студентов, нуждающихся в социальной защите категорий населения, лиц с инвалидностью, престарелых и других граждан. Узбекистанцы, включенные в «Железную тетрадь», «Женскую тетрадь» и «Молодежную тетрадь» (списки малообеспеченных граждан по категориям), посещают государственные музеи на бесплатной основе.