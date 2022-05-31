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В Беларуси выразили озабоченность снижением поставок товаров в Таджикистан

CentralAsia (TJ) -  Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совета глав правительств СНГ выразил озабоченность тем, что в этом году снизились поставки белорусской продукции в Таджикистан, сообщает Belta.by.

«На общих объемах торговли внутри Содружества это пока не отразилось, но уже есть негативные последствия для внешнеторговых потоков Беларуси с партнерами по СНГ. Так, снизились поставки белорусской продукции, в частности, в Таджикистан и Туркменистан», - сказал Головченко.

По данным таджикской таможни, за первый квартал 2022 года, товарооборот Таджикистана и Беларуси составил около $13,9 млн.: импорт – $12,65 млн, экспорт - $1,25. Положительное сальдо для Беларуси – $11,4 млн.

В 2021 году товарооборот между Беларусью и Таджикистаном составил $126,1 млн. (рост 12,6%).

Основными позициями белорусского экспорта в 2021 году стали тракторы, нефтепродукты, грузовые автомобили, сахар, продукция деревообработки, мясокостная мука (белково-минеральный корм для животных), канцелярские товары, обои, кабельная продукция. А основу импорта товаров из Таджикистана составили хлопчатобумажная пряжа, хлопковое нечесаное волокно, сушеные фрукты.

По данным посольства Республики Беларусь в Таджикистане, в 2021 году из Таджикистана в экономику Беларуси поступили прямые инвестиции в размере $296 тыс., рост к уровню 2020 года в 74 раза. Объем накопленных таджикских инвестиций в экономике Беларуси на 1 января 2022 г. составил $273,8 тыс.

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