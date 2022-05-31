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Таджикистан и Китай с июня возобновят авиасообщение

CentralAsia (TJ) -  С июня после двухгодичного перерыва возобновятся прямые рейсы по направлению Душанбе-Урумчи-Душанбе, сообщил «Азия-Плюс» замдиректора Агентства гражданской авиации Таджикистана Азиз Набизода.

Первый рейс запланирован на 23 июня и его будет выполнять китайская авиакомпания China Southern Airlines.

«Мы еще в мае-июне 2020 года направили китайским властям информацию о готовности Таджикистана для возобновления авиасообщения. На днях мы получили официальный ответ, в котором китайская сторона тоже выразила готовность к возобновлению полетов», - сообщил Набизода.

По его словам, пока по одному рейсу в две недели будут выполнять авиакомпании «Сомон Эйр» и China Southern Airlines.

«В дальнейшем количество рейсов будет увеличено», - заявил Набизода.

Возобновление авиарейсов между двумя странами планировалось ещё с октября 2020 года, но все время откладывалось. Таджикские власти говорили, что они ждут ответа от китайской стороны.

В целях предотвращения распространения коронавируса Таджикистан закрыл границы с Китаем 10 апреля 2020 года.

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