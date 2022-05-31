Таджикистан и Китай с июня возобновят авиасообщение

- Таджикистан, новости компаний
- 22:53, 31 мая 2022
- Просмотров: 497
CentralAsia (TJ) - С июня после двухгодичного перерыва возобновятся прямые рейсы по направлению Душанбе-Урумчи-Душанбе, сообщил «Азия-Плюс» замдиректора Агентства гражданской авиации Таджикистана Азиз Набизода.
Первый рейс запланирован на 23 июня и его будет выполнять китайская авиакомпания China Southern Airlines.
«Мы еще в мае-июне 2020 года направили китайским властям информацию о готовности Таджикистана для возобновления авиасообщения. На днях мы получили официальный ответ, в котором китайская сторона тоже выразила готовность к возобновлению полетов», - сообщил Набизода.
По его словам, пока по одному рейсу в две недели будут выполнять авиакомпании «Сомон Эйр» и China Southern Airlines.
«В дальнейшем количество рейсов будет увеличено», - заявил Набизода.
Возобновление авиарейсов между двумя странами планировалось ещё с октября 2020 года, но все время откладывалось. Таджикские власти говорили, что они ждут ответа от китайской стороны.
В целях предотвращения распространения коронавируса Таджикистан закрыл границы с Китаем 10 апреля 2020 года.