ЮНЕСКО исключила возможность лишения России членства, пока страна является частью ООН

// Charles Platiau/Reuters.

CentralAsia (CA) - Учреждение Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) исключает возможность лишения России статуса государства-члена организации, пока страна является частью ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Каждое государство-член ООН имеет право на членство в ЮНЕСКО в соответствии с Уставом ЮНЕСКО (статья II). Только государства-члены ЮНЕСКО, исключенные из Организации Объединенных Наций, лишаются членства в ЮНЕСКО», — заявили в организации.

28 февраля глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко обратился в ЮНЕСКО с просьбой исключить Россию из организации. Уточняется, что украинский министр попросил организацию лишить Россию статуса члена ЮНЕСКО и изменить страну-организатора 45-й сессии Комитета международного наследия.

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов заявил, что Украина предпринимает попытки «переориентировать ЮНЕСКО на обслуживание собственных интересов, заблокировать ее уставную, созидательную деятельность и полностью "обнулить" конструктивный вклад в общее дело государств-членов Организации».